美國加州日前發生一起駭人事件，一隻野生山獅闖入民宅攻擊年邁的邊境牧羊犬，又將其拖出屋外，原以為邊境凶多吉少，沒想到竟然奇蹟逃過一劫，最終山獅被捕獲並處以安樂死。

綜合外媒報導，加州一名女子克拉克（Rebecca Kracker）在臉書發文透露，上月28日因為沒有關上玻璃拉門，在另外的房間和兩隻狗狗玩，沒想到突然聽到年邁的邊境牧羊犬雪曼（Sherman）不斷吠叫，嚇得立刻衝向客廳，卻看到山獅闖進屋內，並且一口咬住雪曼的脖子，將重達30公斤的牠拖到屋外。

克拉克意識到危險後隨即緊閉玻璃門，並致電鄰居求助，山獅當下發現克拉克在拍攝後也提高警戒，鮮少再管牠腳下的邊牧，雙方隔著玻璃門對峙，克拉克養的另外兩隻狗也不斷狂吠。直到鄰居持槍射擊山獅，雖然沒精準命中，但已成功將山獅嚇跑。而突如其來的巨大槍響也讓癱倒在地的雪曼跳了起來，幸運的是牠只有嘴巴旁邊有小小輕傷，並無大礙，只是好像受到極大驚嚇，好幾個小時都沒什麼反應，不過當克拉克確認牠的狀態時，雪曼還會搖尾巴示意。

不料該隻山獅幾天之後又再度造訪克拉克居住的莊園，並殺死克拉克飼養的兩隻山羊。野生動物相關單位獲報後才終於正視這起事件，表示該隻山獅是長期追蹤的對象，是一隻代號為P1的16歲母山獅，行為舉止和其他山獅有些不同，最後當局將其捕獲並處以安樂死。