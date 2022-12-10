西班牙坎塔布里亞（Cantabria）一名女子受到鄰居請託，幫忙保管一盒情趣用品，沒想到幾天後紙箱卻傳來腐爛臭味，她好奇開箱後卻發現裡頭竟裝著一顆人頭，嚇得緊急報案。警方獲報後立即將女鄰居逮捕，法院近日也對其判處15年有期徒刑。

根據《每日星報》報導，這起事件在2019年9月底曝光，西班牙一位名叫卡門（Carmen Merino）的女子疑似覬覦丈夫財產，親手弒夫後將其頭顱裝進紙箱，並交由鄰居保管，還謊稱裡頭裝了各式情趣用品，「是我買給自己的生日禮物」。

直到幾天後，鄰居聞到紙箱飄出陣陣惡惡臭，於是打開一探究竟，這才發現裡頭沒有卡門所說的情趣用品，取而代之的是一顆已被熱水煮沸過，並用鋁箔紙包裹住的腐爛人頭。

據悉，卡門的丈夫馬利亞（Jesús María B. R.）早在2月就被通報失蹤，卡門9月下旬以警方會到住處搜索，不希望情趣用品被發現為由，拜託鄰居幫忙保管紙箱，直到9月28日鄰居因為受不了惡臭味而讓事件曝了光。最終有關單位只能經由牙齒確認頭顱的主人是失蹤超過半年的馬利亞，不過因為沒有證據顯示卡門謀殺親夫，所以法院暫時擱置此案。

直到本月9日，西班牙法院最終做出判決，判處64歲的卡門15年有期徒刑，並勒令支付5萬英鎊（約新台幣187萬）給已逝丈夫的親屬。