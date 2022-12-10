澳洲三名化石勘探者先前到偏遠牧場搜尋，意外發現1億年前的薄板龍的化石，而且保存非常完整，他們趕緊通知昆士蘭博物館，而考古學家表示，此次發現非常罕見，有助於了解昆士蘭白堊紀變化及恐龍的多樣性。

根據《每日郵報》報導，三名化石勘探者日前到昆士蘭一處牧場搜尋，意外發現薄板龍（Elasmosaurus）的化石，隨即通知昆士蘭博物館，館長克努森（Espen Knutsen）表示，這具遺骸的骨架非常完整，也是澳洲首次發現頭尾相連的薄板龍化石，不僅如此，在全球也屬於罕見遺骸。

克努森表示，薄板龍生存於白堊紀晚期，是種有極長頸部的蛇頸龍類，由於牠們的脖子特別長，因此死後通常都會身首分離，想同時保存兩者非常困難，因此若是能找到完整骨架，可說是非常難得，進一步了解發現，這一隻薄板龍死前應該處於幼年階段，身長介於5至7公尺。

薄板龍主要生存於開放性海域，有時會來到陸地呼吸空氣，擁有細長的牙齒，可以捕捉魚、蟹和軟體動物，科學家曾透過薄板龍化石發現，牠們胃部竟有石頭，稱為胃石，牠們吞下石頭可能是為了磨碎胃裡的食物，或是做為壓載物，有助於牠們潛入水中。