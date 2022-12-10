不少人會在愛車上貼貼紙，有的是為了裝飾，有的則是提醒後方駕駛，例如「三寶上路」、「內有嬰兒」等。日本一名網友近日在路上，發現一輛車竟貼著黑貓貼紙，讓他感到非常困惑，懷疑車主是想炫耀寵物，但有內行網友表示，這張貼紙能救毛孩一命。

日本網友@coolcars_kirei在推特分享一張照片，一輛車子尾部貼有「貓咪剪影圖案」的貼紙，下方還寫著「我家有貓咪」，讓原PO看得霧煞煞，認為車主是想曬毛小孩，笑著說「不用在車上貼這種多餘的情報啦！」照片累積1.6萬人按讚，引發討論。

不過有網友解釋，貼貓咪貼紙並非想曬寵物，炫耀自己有養貓，而是車主發生意外時，用來告知其他人，他家裡有養貓，防止獨居飼主意外過世，但家中毛小孩未被發現，最終面臨沒食物而喪命的憾事，在網路上也能找到產品介紹，指貼紙適合獨居或常出差的貓奴使用，另外還有人曬出同類型的黑狗貼紙，用意也是一樣的。

不少人得知背後含意，紛紛表示「也就是告訴其他人，我的家裡還有一個家人在等著我的意思，對吧？」、「過去確實有不少飼主因意外喪命，但平時他又獨居，家中毛小孩慘被餓死的狀況，這張貼紙好有意義啊」。