美國內達華洲近日在拍賣會上，以11.4萬美元（約新台幣350萬）的價格，拍賣出一件距今165年歷史的牛仔褲，它是從一艘1857年的沉船中打撈上來的，被稱為是全球已知年份最久的牛仔褲，有人認為這件牛仔褲或許與知名品牌Levi's有關，但品牌的相關人員卻否認，直言一切都只是猜測而已。

Pair of 165-year-old Levi jeans pulled from a Gold Rush-era shipwreck sell for $114,000 at auction https://t.co/nS8Tt5pg1F — Daily Mail US (@DailyMail) December 9, 2022

根據《每日郵報》報導，美國內達華洲近日舉辦一場拍賣會，拍賣物都是來自一艘19世紀的沉船，這艘船名為「S.S.中美洲號」（S.S. Central America），曾在加州淘金熱時期被用來運輸黃金，因此又被稱作「黃金之船」，然而1857年9月，船受到颶風侵襲而沉沒，導致425人喪生，153人獲救。

而乘客與船員的物品仍保存在船上的保險箱或行李箱中，還有重達3萬磅（約13.6公斤）、價值超過800萬美金（約新台幣2.45億）的黃金，都隨著船隻沉沒到7200英尺（約2194公尺）下的深海之中，直到1988年才被打撈起來。

其中最受到矚目的打撈拍賣品，就是一件1850年代生產的牛仔褲，這件礦工專用的牛仔褲是目前為止發現最早的牛仔褲，距今有165年歷史，在拍賣會上以11.4萬美元的價格售出。

有人認為，這件牛仔褲或許和現代牛仔褲之父李維·斯特勞斯（Levi Strauss）有關，其創辦的品牌Levi's雖然在1873年才生產首條標誌性牛仔褲，兩者之間相差16年，但這件牛仔褲很有可能是Levi's牛仔褲的早期版本，不過的Levi's歷史檔案館館長帕內克（Tracey Panek）表示，任何關於這件牛仔褲的起源，全都只是猜測而已，真實性存疑。