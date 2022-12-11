養兒育女不容易，大自然界同樣如此，近日網路上瘋傳一組照片，只見動物園內一隻公獅子慵懶的躺在草地上休息，不料兩隻幼獅玩嗨，哪個位置不碰，偏偏往公獅的重要部位打下去，讓毫無防備的公獅痛到瞬間彈起，網友們看了全笑翻。

日本一名喜愛拍攝貓科動物的網友，近日在旭川動物園拍到獅群一組爆笑的親子互動照片，畫面中可見，當時公獅「奧利托」（オリト）愜意地躺在草地上，想在忙碌的育嬰生活中稍微喘口氣，沒想到寶貝女兒們似乎不打算放過爸爸，兩隻幼獅很快又來到公獅身邊玩耍賣萌。

有趣的是，兩隻幼獅哪裡不碰，竟直接一掌往公獅的敏感部位打下去，突如其來的劇痛讓毫無防備的公獅瞬間拱起背部從草地上彈起，加上一旁幼獅懵懂的無辜表情，讓不少人看了捧腹大笑。

照片曝光後，吸引逾3萬網友按讚，紛紛留言直呼「有股淡淡的哀傷」、「應該是打到蛋蛋了」、「獅寶寶：把拔這是什麼呀？」、「提早給女兒們上性教育課程」、「笑死！公獅直接痛到飛起來」。