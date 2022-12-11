有許多彩券中獎者，在拿到獎金後興奮不已，忍不住大手大腳地花錢，但沒過幾年就把錢花光，過上比以前更拮据辛苦的日子。但日本有一名男上班族在中了6億日元（約新台幣1.3億）頭獎後卻異常冷靜，不但維持原本的工作與日常開銷，只拿一部分的錢去投資、開銷，如今10年過去了，他的獎金竟沒有變少，反而還增加了。

根據《週刊文春》報導，30歲男子Ponpon（化名）在2012年在公司上廁所時，意外接到銀行打來的電話，得知自己購買的運動彩券中了頭獎，戶頭多了6億日元的獎金。

當時Ponpon只是一名年收入400萬日元（約新台幣89.7萬）的普通上班族，突然中了這麼一大筆獎金，他當然興奮不已，不過Ponpon很快就冷靜下來，他深知6億日元對於有錢人來說只是小數目，如果花錢如流水，很快就會花完，而Ponpon一直以來都有記帳的習慣，連中獎以後也依舊如此，以控制自己的消費支出。

當時20歲的他還根據日本男性的平均年齡，推出自己還可以再活幾年，如果還有50年壽命，則每個月的支出包含房貸，可以控制在100萬日元（約新台幣22.4萬）以內。除此之外，Ponpon持續工作，沒有因此辭職，日常生活習慣也和過去一樣，經常吃冷凍食品，但他還是偶爾會「獎勵」自己，目前他的名下有5輛車，還買過80萬日元（約新台幣17.9萬）的沙發，更搬到豪華公寓，同時當作日後的投資。

Ponpon中獎這件事，除了家人以外，他一律保密，甚至為了不被發現，他從未邀請同事來家裡玩，更擔心有人是為了錢而接近他，所以長達10年沒有戀愛。在對待家人方面，Ponpon出手相當大方，不但給父母辦了信用卡副卡，兄弟結婚或家中有需要時，他都會慷慨給予，所幸家人們都不是貪婪的人，和他一樣依舊過著簡樸的生活，從未向他討要錢財。

在這10年的時間內，Ponpon也有拿出部分的錢進行投資，如今他手頭的錢除了當初中獎的6億日元以外，竟還多出了5000萬日元（約新台幣1121萬）左右。Ponpon表示，未來的日子裡，他不想要看著手裡的錢一點點變少，但也不希望到死之前都沒有把錢用完。