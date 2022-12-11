Rat avoids being eaten by a crow https://t.co/J4pb0a93ZC — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 8, 2022

英國攝影師近日在一處公園休息時，突然目擊烏鴉捕食老鼠的畫面，原以為被咬住尾巴的老鼠可能小命不保，最終淪為烏鴉的大餐，殊不知牠突然「功夫魂」上身，對著烏鴉又跳又踢，超瘋行徑讓烏鴉一秒龜縮，嚇得後退三步，自知惹不起後就悻悻然飛走了。

攝影師保羅（Paul Briggs）近日在諾丁漢的沃拉頓公園（Wollat​​on Park）享受悠閒的下午時光，正好目擊到一幕有趣畫面，讓他大感驚奇。原來是一隻烏鴉趁著老鼠毫無防備之際，在牠背後發動突襲，一口咬住牠的尾巴，沒想到當烏鴉準備叼起開吃時，飽受驚嚇的老鼠瞬間爆發強大的求生意志，轉頭對著烏鴉又跳又踢。

面對老鼠一連串的凌厲攻勢，原本佔優勢的烏鴉也被眼前的景象嚇壞了，一連倒退好幾步，氣勢全無，最後只好放棄到手的鼠肉大餐，悻悻然飛走，老鼠也因此撿回一命，這一幕讓全程目擊的保羅忍不住打趣笑說，「很高興這隻老鼠在使出功夫技能後又可以多活一天！」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「老鼠瘋起來連烏鴉也不是對手」、「功夫鼠鼠」、「烏鴉怎樣也沒想到自己的大餐竟然會功夫吧」、「烏鴉一臉問號」。