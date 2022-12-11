印度一對連體雙胞胎出生才2個月就被父母遺棄，從小在收容所長大的他們沒有因此喪志，反而展現出對電器的熱愛，積極朝著這方面進修，最後不但順利拿到電機文憑，還藉著優秀的才能得到人生第一份工作，然而公司起初霸氣承諾會給予兄弟倆雙薪，結果正式入職後，卻只收到一人份的薪水，讓網友都氣憤不已。

Conjoined twin electricians spark outcry in India after revealing they are paid ONE salary https://t.co/9uuie82297 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2022

根據《每日郵報》報導，印度旁遮普邦的連體雙胞胎索納和莫納（Sohna and Mohna Singh）出生於2003年，當時接生的醫師表示，雖然他們有2顆心臟、腎臟以及2條脊髓和2對手臂，卻只有一個肝臟、膽囊、脾臟和一雙腿，因此拒絕為他們進行分割手術，擔心風險太大，可能導致雙胞胎其中一人死亡，最後這對雙胞胎在僅2個月大的時候就被父母遺棄，並由收容所撫養長大。

從小索納和莫納就展現出對修理電器的興趣和天分，長大後也積極朝著電機方面鑽研，並於19歲拿到電機文憑，隨後更在一場培訓中，吸引國營電力公司高層的注意，最終兄弟倆順利入職旁遮普邦電力公司（PSPCL），公司還霸氣地承諾願意支付雙薪。

然而實際狀況卻與當初談好的不符，自從去年12月，索納和莫納就正式入職，他們的工作必須在控制室輪班12小時，最後竟只收到一人份的薪水，月薪共2萬盧比（約新台幣7470元）。消息曝光後，瞬間引發網友熱議，不少人都替這對連體雙胞胎打抱不平，認為公司背叛了他們的努力與付出，但也有人覺得這種支付薪水的方式很正常。