茶葉和食鹽是日常生活中的必需品，不過相較於現代的普及，在資源有限的古代則顯得尤為重要，更別說兩者長期被官府壟斷，背後原因除了很賺錢之外，還有重要的戰略考量。

根據《搜狐網》報導，食鹽在歷史上具有相當高的經濟價值，更被外界認為比鴉片還好賺，原因在於古代冷凍技術匱乏，需要透過食鹽將食物進行醃漬，以利保存，還能增添食物味道，是人類生活必需品。更重要的是，古代帝王為了擴張國家版圖或是抵禦外侮，打仗是家常便飯的事，如果保家衛國的士兵鹽分攝取不足，缺鈉就會顯得無精打采，因此食鹽的珍貴性無可替代，久而久之，自然成了經濟戰略的重要物資。

至於茶葉則是中原王朝一直與北方遊牧民族交易的重要商品。眾所皆知，遊牧民族逐水草而居，資源貧乏，相較於中原將飲茶當成習慣，北方民族飲茶則是與生理需求有關，因為他們平時飲食多以牛羊肉、奶類為主，食材燥熱油膩、不易消化，吃多了容易罹患腸胃疾病，是影響健康的一大隱患。

而茶葉富含維生素、單寧酸、茶鹼等營養素，游牧民族所缺少的果蔬營養成分，可以從中得以補充。此外，茶葉中的兒茶素還可降低總膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白的濃度，也能降低體脂肪、加強新陳代謝，種種好處可以彌補遊牧民族飲食結構中缺少的部分，因此對他們來說，茶葉的重要性可見一斑。中原王朝也經常藉此威脅遊牧民族，逼迫他們高價購買，或是以馬匹來換。

不過因為茶葉和食鹽產量有限，加上被朝廷把持，所以官方佔盡了鹽茶之利，從中收取高額賦稅，兩者的稅收甚至佔了財政收入的一半多，司馬光在《資治通鑑》中就曾提到，「天下之賦，鹽利居半，宮闈、服飾、軍餉、百官俸祿皆仰給焉。」