鴕鳥的奔跑速度可達每小時70公里，但牠們再怎麼快，也無法跟衝刺速度最高可達時速120公里的獵豹相提並論。網路上瘋傳一段影片，只見三隻獵豹瘋狂追殺一隻公鴕鳥，就在快要追到時，沒想到公鴕鳥卻靠一招僥倖逃死，但也害慘了另一隻母鴕鳥。

根據影片可見，當時有一公一母兩隻鴕鳥一前一後的在草原上悠閒漫步，殊不知牠們的一舉一動早已被三隻獵豹盯上，並悄悄向鴕鳥靠近，準播伺機出擊。落後的公鴕鳥剛開始發現潛伏在草叢中的獵豹後，原本並未理會，直到發現一共有三隻獵豹從草叢竄出，對自己發動奇襲時，公鴕鳥立刻嚇得拔腿狂奔；遠方的母鴕鳥見狀也邁開腳步逃命。

不過三隻獵豹也不是省油的燈，一路猛烈追擊，很快就追到了公鴕鳥的身後，就在眾人以為公鴕鳥勢必難逃死劫時，牠一個加速，衝向母鴕鳥前方，確定將獵豹的注意力轉移到母鴕鳥身上後，自己又立刻倉皇逃命。

可憐的母鴕鳥因為腳程不夠快，一路緊緊追趕公鴕鳥的獵豹見狀立刻改變攻擊目標，轉身向母鴕鳥發動攻勢，最終母鴕鳥因為閃避不及，加上被獵豹咬住後背，一時插翅難飛，很快就因為勢單力薄被撲倒在地，成為獵豹的美味佳餚。