皇帝是一國之主，權力極大，他說出口的話眾人都必須服從，如果一不小心觸怒皇帝，甚至可能害自己小命不保，但君要臣死，臣能不能不死呢？歷史上有一些人試圖逃過被賜死的命運，像是北魏的幽皇后就邊跑邊大聲呼救，結果最後還是被抓了回去，難以躲過死劫。

根據陸媒報導，在古代皇帝想要一個人的性命，最主要有三種方式，第一種就是賜白綾，讓對方自行解決，像是唐朝的楊貴妃、清朝的年羹堯、和珅都是這樣喪命的；第二種則是送毒酒，像是蘭陵王高長恭、南唐後主李煜皆是以毒酒賜死的，不過古代的毒酒毒性發作較慢，不像電視劇中一喝就會喪命，經常出現喝了好久毒性都還沒有發作的狀況；最後一種為送寶劍，通常用於武將身上，比如春秋時期的伍子胥、戰國時期的白起以及秦朝的公子扶蘇等。

不過君要臣死，臣真的沒有辦法不死嗎？北魏孝文帝曾派使者元嵩賜死幽皇后，沒想到她不但不服從，還四處奔走呼救，不斷說道：「豈有此也，是諸王輩殺我耳！」堅稱孝文帝不會賜死她，結果最後還是被抓了回去，被強迫灌下毒藥而亡。

雖然稀少，但還是有成功逃過死劫的案例，唐代宗曾賜大臣賈道沖毒酒，正當他打算喝下毒酒時，兒子賈直言突然出現，建議父親先答謝四方神明，之後趁著眾人懈怠，搶過父親的毒酒一飲而盡，隨後昏迷暈倒，神奇的是，隔天毒竟從賈直言的腳下排出，他也在不久後順利清醒，只不過因此成了跛足，唐代宗被他的孝心感動，於是免除賈道沖的死罪，只是讓父子二人流放道嶺南。

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