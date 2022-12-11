美國一名女子去年收到陌生簡訊，內容建議她去做DNA鑑定，沒想到從此揭開了她不為人知的神祕身世，原來媽媽35歲讀大學時，曾豔遇一名25歲英國鮮肉，2人一夜情過後，媽媽就懷孕生下她，而生父一直以來都透過社交平台，偷偷地關心她的生活。

根據《紐約郵報》報導，美國女子蓮恩（Lane）近日在TikTok分享親身經歷，她透露自己在去年1月9日收到來自陌生號碼發送的簡訊，內容建議她去做DNA鑑定，起初蓮恩不以為意，認為只是某個詐騙簡訊，但當她告訴朋友這件事時，對方卻覺得應該回覆對方，蓮恩半信半疑照著朋友的話做，豈料這個舉動竟改變她之後的人生。

蓮恩看到陌生人傳給她的資料和紀錄後，開始懷疑媽媽對自己的身世有隱瞞，於是立刻打電話給媽媽確認，結果對方坦承，她在35歲上大學時，豔遇了一名25歲的帥哥，雖然2人相差10歲，仍抵擋不住情愫，發生了關係，但媽媽強調這段「意外插曲」只是一次性的，她懷孕後在校園又遇見這名男子，對方詢問：「孩子是我的嗎？」她選擇否認，並要求對方不要再往來。

之後DNA鑑定結果出來，也確定撫養蓮恩長大的爸爸並不是她的親生父親，她只好透過當初傳簡訊的陌生號碼，順利聯絡上生父，得知對方是一名英國人，過去都默默在社交平台關注她的消息，雖然曾經想到她上班的地方看她，卻被妻子阻止，認為蓮恩一看到他的臉就會察覺不對勁，她也拿到生父的照片，仔細對比就會發現，父女倆的眉毛、眼睛、鼻子、臉型都極為相似。

蓮恩坦言，對於媽媽過去出軌的事實她仍無法釋懷，所以暫時斷絕和媽媽的聯絡；此外，雖然她還沒有和養父「打開天窗說亮話」，但她知道對方一直知道自己不是他的親生女兒，未來也打算和養父針對這件事好好談談，不過她對養父的態度不會改變，「我只覺得我現在有2個爸爸，這是一件好事。」