物競天擇、弱肉強食的戲碼，每天都在大自然真實上演。英國自然歷史博物館舉辦的「年度野生動物攝影師—民眾票選獎」25張決選名單出爐，其中一張名為《Holding on》的照片也成功入圍，只見花豹咬著剛死去的狒狒媽媽屍體，但狒狒寶寶仍無助的攀附在媽媽身上被一起叼走，震撼畫面讓人心碎。

綜合外媒報導，英國自然歷史博物館每年都會舉辦「年度野生動物攝影大賽」，也特別開放「民眾票選獎」讓所有人都能夠參與投票，投票期間從即日起至2023年2月2日，而最終結果將於2月9日公佈。

不過這些讓人驚嘆的入圍作品中，有一張名為《Holding on》的照片特別受到矚目，該照片出自於西班牙攝影師奧圖那（Igor Altuna）之手，他在尚比亞南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）拍下自然界弱肉強食的殘酷。

從奧圖那發布的影片可見，一隻花豹嘴中咬著狒狒媽媽的屍體，但狒狒寶寶仍緊緊攀附在媽媽身上，畫面讓人心碎。奧圖那指出，花豹最終將狒狒寶寶交給小花豹「處置」，大約1小時之後狒狒寶寶也死了，他坦言，狒狒母子的死亡過程雖然殘忍，但牠們不僅提供小花豹成長的養分，也精進了牠們日後的捕食技巧，這一生一死間，體現著大自然生命的循環奧妙。