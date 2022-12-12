大陸浙江一名女直播主遊戲玩輸了，便願賭服輸被7男帶到野外，綑綁在柱子上後以言語羞辱、拖鞋毆打及潑灑墨汁的方式懲罰，畫面曝光後在網路上瘋傳，警方也介入調查，並約談涉案的7名男子。

綜合陸媒報導，該支影片的發布地點位在浙江省臨海市，31歲的陳姓女直播主與38歲的徐姓男直播主相約直播PK遊戲，輸的人需接受懲罰，最後陳女願賭服輸，因此被徐男等人帶到野外綑綁潑墨，並將過程PO網。

根據影片顯示，身穿白衣黑褲的陳女被透明膠帶綑綁在柱子上，接著多名男子輪番圍著女子言語羞辱，還不斷以拖鞋拍打其頭部和臉部，甚至拿出墨汁倒在陳女頭上，並刻意將頭髮掀起，讓墨汁灑進髮根，且墨汁還一度跑進眼睛，過程中陳女不斷哀嚎。最後攝影者提醒「時間到了」才結束這場鬧劇，還有人喊「妳在這裡會被打死的」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，不少人氣憤得為女子的遭遇打抱不平，但也有人爆料這是雙方炒作、蹭流量的手法，不過玩笑似乎開過頭，遭到警方介入調查。臨海市公安局表示，該案發生於1日，目前涉案的7名男子已經遭到約談，事件正在調查處理中。