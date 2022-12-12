土耳其考古學家在一處新石器時代遺址中，挖掘出1.1萬年前的浮雕作品，石壁上可以明顯看到一名手握生殖器的男子，身邊還有猛獸圍繞，儘管學者無法解讀出浮雕想表達的意思，但他們指出，這是目前全球已知最古老的「敘事場景」文物。

Archaeologists Have Discovered One of the World’s Oldest Pieces of Narrative Art, and It’s NSFW https://t.co/uzFROtdPnx — UPS Magazine (@upsmagcom) December 8, 2022

根據《Artnet News》報導，2021年土耳其考古團隊在東南部塞布爾切（Sayburç）遺址挖掘新石器時代的遺跡時，發現了一塊12英尺（約3.6公尺）長的浮雕作品，考古學家奧茲多安（Eylem Özdoğan）將這項發現的研究，發布在《古物》（Antiquity）期刊上，並表示這件浮雕作品應該有1.1萬年的歷史。

從石壁上可以看到，一名男子手握著生殖器，他的左右2側各有一隻豹，2者皆張開嘴巴、露出牙齒且面朝男子，在石壁的左側還有一名男子，同樣擁有誇張的生殖器，右手抓著一條蛇，並膝蓋彎曲面對著一頭公牛。伊斯坦堡大學奧茲多安表示，這件雕刻作品與其他時代的文物不同，具有故事主題和完整敍事，「是迄今為止在近東地區發現的，對新石器時代『故事』最詳盡的描述，讓我們可以更接近新石器時代的人們和他們的世界。」

更重要的事，這件雕刻作品更可能是出於教育目的，而不是純粹的藝術作品，奧茲多安透露，洞穴壁畫大多會在無人可以進入的地方創作，「它們是隱藏的，沒有人能夠看到。」而新石器時代的圖像則出現在集會區域，好讓每個人都可以了解這個故事，「因此它們可以被視為最早的本體論敘事（ontological narratives）。」