印度東北部比哈爾邦日前傳出駭人的謀殺案，一名中年女子逛市場時突然無預警遭到襲擊，乳房、四肢等多處部位被凶嫌當眾切下，淪為「人彘」倒臥在血泊中。雖然事後民眾報警將婦人火速送醫，仍傷重不治身亡，事後警方逮捕了兩名凶嫌，而犯案原因疑似是婦人借錢不還，但死者家屬反駁此一說法。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦（Bihar）巴加爾布爾區（Bhagalpur) 皮爾帕蒂（Pirpainti）當地的一處市場，45歲的婦人德維（NeelamDevi）3日逛街時突然遭人持刀攻擊，包括乳房、手腳及耳鼻當場被切下，倒臥在血泊中，嚇得路人連忙報警，不過因為傷勢太重，德維送醫後仍宣告不治。

根據警方表示，德維身中十多刀，包含私處都被砍傷，最終因為失血過多喪命，兩名凶嫌則分別為62歲男子米揚（Shakil Miyan）及其兄弟，主要下手的是米揚，犯案原因是死者借錢不還才遇害。

不過死者的兒女很快就反駁警方的說法，指出母親沒有欠錢不還，反倒是凶嫌過去經常光顧母親開設的小店，但因為性情暴躁，經常與村民發生不必要的衝突，加上凶嫌有犯罪背景，會在村內戲弄婦女，所以父親禁止他上門，沒想到似乎因此激怒對方，讓無辜的母親遭到殘忍殺害。