澳洲近日發生一起離奇意外，一名18歲少年疑似在「耍大刀」的時候，不小心被絆倒，摔在刀上，導致胸口被刀片刺穿，雖然朋友們緊急打電話報警，並將其送往醫院急救，但最終還是回天乏術，少年不幸身亡，目前警方仍在釐清少年的死因。

綜合《7NEWS》、《每日郵報》報導，18歲少年瓊斯（Bailey Jones）本月9日晚間7點左右，在堂哥博馬德里（Bomaderry）的家中和朋友聚會，然而沒過多久就發生意外，少年們瘋狂打電話報警，稱瓊斯當時正在車道上「耍大刀」，結果卻不小心跌倒，摔在了刀上，導致胸口被刀片刺穿。

醫護人員來到現場後，緊急替瓊斯進行救治，隨後將情況危急的他送往醫院，但最終瓊斯仍不幸身亡。警方透露，參加聚會的10多名少年都很配合，案件目前還在調查中，警方認為現在還無法確定瓊斯的死是意外還是人為，「現在所有的推測都為時已早，我們對所有可能性都採取開放態度。」同時希望附近的居民能夠協助調查。

瓊斯的母親受訪表示，對於兒子的死她感到震驚且心痛，而且幾個月前他才剛過完18歲生日，其他親友也紛紛在臉書上發文哀悼，「你走得太早了…」、「我心碎了，你將會永遠活在我們心中」、「我不能再打給你、不能再在家庭聚會上看到你，這個事實讓我傷心欲絕」、「我們會陪伴在你媽媽身邊，連同你的份一起照顧好她」。