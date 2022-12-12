大陸「天才少年」柳智宇曾滿分奪得國際奧林匹克數學競賽金牌，並保送北京大學，2010年畢業後更獲得麻省理工學院全額獎學金，沒想到他竟果斷放棄大好機會，不顧父母反對出家，震驚各界，如今12年過去了，他選擇下山還俗，還高調認愛，坦言雙方父母已經見過面。

綜合陸媒報導，1988年出生於湖北武漢的柳智宇，就讀華中師範大學第一附屬中學時，以滿分奪得國際奧林匹克數學競賽金牌，畢業後保送北京大學，之後更申請到麻省理工的全額獎學金，沒想到2010年北大畢業後，他卻毫無預兆的轉身遁入空門，隻身前往北京龍泉寺出家，法號賢宇，一度轟動輿論。

2018年龍泉寺爆發法師性侵醜聞，柳智宇才轉往其他寺院修行，並於今年春節還俗，如今從事心理諮商的工作。過去他曾在微博發布影片表示，無論是出家或是還俗，都是在追尋生命的答案，當年之所以選擇出家，是因為在大學期間學習了很多傳統文化的經典，對於提升人的心靈境界特別感興趣，而佛學非常吸引他，他認為寺廟是一個能夠讓他內心不斷成長的地方。

然而在寺廟的這些年，他發現出家人離大眾太遙遠，外界對於出家人也有許多懷疑，因此他選擇還俗，多多和社會接觸，服務大眾。

此外，柳智宇近日還高調認愛，透露已經有了穩定的交往對象，「我出家時就認識她了，但當時不是很熟，只是知道有這個人，還俗之後在微信上有一些聯繫。」柳智宇說，女友也學佛，個性成熟且活潑開朗，加上兩人個性相投，女方也很會照顧人，兩人漸漸走在一起，平時也會一起修行，目前兩人已見過雙方父母，感情十分穩定。