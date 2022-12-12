印度一名男子因為下體疼痛長達一個月，於是到醫院就診，照超音波時竟看見，有許多寄生蟲在男子的陰囊內「大開轟趴」不斷扭動，醫生指出，這種寄生蟲名為「班氏絲蟲」，若持續放任、不治療，嚴重可能導致性功能障礙，所幸男子在治療3周後，恢復狀況良好。

根據《arstechnica》報導，這起案例被刊登在《新英格蘭醫學雜誌》，一名26歲的印度男子因為下體疼痛長達一個月，於是前往位於新德里的專科醫院就診，醫生檢查過後發現，男子除了陰囊疼痛、腫脹外，還有低燒的症狀，隨後進行超音波、抽血檢查，結果發現竟有寄生蟲在他的陰囊內不斷扭動，就像是在跳舞開趴一樣。

檢驗過後確認男子體內的寄生蟲為班氏絲蟲（Wuchereria Bancrofti），在亞洲、非洲、西太平洋、加勒比海和南美洲的部分熱帶、亞熱帶地區通過蚊子傳播，成蟲可以存活5~7年，每次交配可以產下數百萬隻微絲蟲（Microfilariae），而微絲蟲又會引發淋巴絲蟲病（Lymphatic Filariasis）。

淋巴絲蟲病會引起組織腫脹（淋巴水腫）、象皮病（Elephantiasis），男性則會出現陰囊腫脹，嚴重時甚至會罹患睪丸炎、附睪炎等症狀。而男子下體會如此疼痛，主要是因為寄生蟲已經進到他的淋巴管中，且從超音波結果中可以看到，寄生蟲已經出現「絲狀舞蹈徵象」（Filarial Dance Sign），除了疼痛以外，還會造成淋巴管擴張、性功能障礙等問題。

所幸男子在接受為期3周的抗寄生蟲藥物治療後，恢復狀況良好，再次檢查後並未發現「絲狀舞蹈徵象」。