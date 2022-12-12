近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻公雞站在公寓大樓的窗台前，接著拍動翅膀一躍而下，短短8秒畫面讓不少人替牠捏把冷汗，憂心直呼「後續還活著嗎？」

原PO近日以「一隻相信自己的雞」為題，分享一段影片，畫面中可見，公雞站在一棟約20層樓高的公寓大樓前，只見牠雙腳緊緊抓在窗台邊緣，接著伸長脖子，探頭觀察大樓高度，隨後便壓低身體和屁股，在牠發出「咕咕咕」聲音的同時，毅然決然的振翅起飛，並在空中迴旋約90度後往樓下飛去，不過沒有捕捉到後續。

短短8秒的影片曝光後掀起網友熱議，紛紛留言直呼「墜雞了」、「後續還活著嗎？」、「應該上的去就下的來，除非原本就養在大樓裡的，很可能就R.I.P.了」、「這體型有點肥，感覺不太妙」、「看牠飛，我腿都軟了」。

不過也有不少人認為不須過度緊張，雖然雞無法在平地起飛，但從高處墜下時可藉由不斷拍動翅膀形成風壓，最終滑行降落地面，「牠不會死掉啦，牠會緩降」、「都會轉彎了，還擔心牠摔死？」、「牠如果飛一半放棄雞生，累了不想飛，才會有掉落傷害」。