每對新人都希望婚禮能順利完成，並成為當天最亮眼的男女主角，加拿大一對新人卻在婚禮上被一隻灰熊搶盡風頭，牠在小倆口準備互訂終身時大開殺戒，將一隻駝鹿寶寶壓制在岩石上，駝鹿寶寶可憐的慘叫聲打斷婚禮進行，在場的賓客也因為眼前的景象而震驚不已。

根據外媒報導，加拿大攝影師吉爾斯（Stanton Giles）在YouTube分享一段驚人影片，今年8月時，一對新人在蒙大拿州北部的冰川國家公園（Glacier National Park）舉辦婚禮，原先過程都非常順利，現場賓客等著見證小倆口互訂終身的幸福時刻，未料下秒竟發生意外插曲，搶走在場所有人的注意力。

從影片中可以看到，當時新郎正牽著新娘的手，對她說：「妳是我的過去、現在和未來。」同時不遠處突然傳來一陣淒厲的呻吟聲，眾人都被這意外的插曲吸引注意力，婚禮不得不暫時中斷，大家全轉過頭關心聲音的來源，只見一隻灰熊抓到一隻駝鹿寶寶，把牠壓制在湖邊的岩石上，一旁還有一隻成年的駝鹿游過湖面，試圖逃離這殘忍的獵殺現場。

新人、賓客和吉爾斯看到這幕都驚呆了，新娘也嚇到用手摀住嘴巴，但為了讓婚禮繼續順利進行，其中一名女士提議，把音樂的聲音調大，以掩蓋獵殺的聲音，然而就在挑選合適音樂的時候，灰熊就把駝鹿寶寶殺死了，隨後拖進旁邊的灌木叢中。

吉爾斯一邊拍攝一邊忍不住感嘆，「我現在很震驚，這太瘋狂了！」並直言這絕對是一生一次、難能可貴的經驗。