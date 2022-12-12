翻閱歷史，有不少君王會忌憚權力、聲勢過大的武將、大臣，而大開殺戒，像朱元璋在建立明朝後，就處死許多開國功臣，不過當然也有例外的特例，像唐朝名將郭子儀，雖然平定過安史之亂等亂事、功高震主，卻在聽了泥瓦匠的一句話以後，聰明地選擇急流勇退，最後得以善終。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，郭子儀在亂世當中，不但再造國家，也保全了自己，堪稱是完人。在《唐語林》中記載，郭子儀當時要修補家中的圍牆，找來一名泥瓦匠，郭子儀經過施工地時，隨口說了一句：「好築此牆，勿令不牢。」要對方把牆修築的牢固一點。

對此，泥瓦匠回應：「數十年來，京城達官家牆皆是某築。只見人改換，牆皆見在。」直言京城達官貴人家中的牆都是他修築的，只有房子的主人來來去去，圍牆則一直都在，沒有壞過，郭子儀聽完泥瓦匠的話以後悵然若失，想了一會兒悟出了「急流勇退」的道理，於是決定入宮，向皇帝請老、退休。

于賡哲引用《舊唐書》裡面的一句話來評價郭子儀，「權傾天下而朝不忌，功蓋一代而主不疑，侈窮人慾而君子不之罪。」他雖然功高蓋世但皇帝不懷疑他，雖然權傾天下但滿朝文武不質疑他，雖然享受榮華富貴但知識分子不指責他，全都是因為他太會做人了。