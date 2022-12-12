古代封建社會，帝王若想擴充國家版圖、掠取資源，勢必得要發動戰爭，歷史劇就經常上演攻城戰的橋段，不過正所謂「守城容易、攻城難」，難道打仗一定要攻城嗎？為何不直接繞過去呢？事實上背後學問可大了！

根據《搜狐網》報導，古代打仗幾乎所有必經之路的城池都要攻下後，才會前往下個地點，因此經常出現強攻城池的情況，但其實並非一定要打下城池不可，古代遊牧民族騷擾中原邊境時，就經常採用這樣的戰術，因為遊牧民族居無定所，來到中原掠奪只需要掃蕩村莊就能獲得不少資源，足以填補發動侵襲的損耗，本質上利大於弊。

然而中原內的諸王爭霸，所面臨的情況是雙方都擁有大批軍隊，後方的補給線拉得很長，加上城池大都建立在要道之上，如果避開的話，別人就可以輕鬆截斷補給，或是和後方軍隊進行前後夾擊，如此一來，不僅缺少了補給，又被敵軍包圍截斷後路，基本上就會死得很慘。

其次是，攻城戰雖然進攻方會打得十分艱辛，耗損也很大，然而每攻下一座城池，勢必能收獲大量的資源，用來填補戰爭的耗損。更重要的是，隨著戰線越拉越長，佔領的城池就能起到很好的緩衝作用，在縮短戰線的同時，還能提供穩定的後方陣地，緩解大軍面臨的各方壓力。

基於上述原因，古代打仗多半都會選擇攻下城池，除非進攻方只是抱著騷擾目的，或是不打算進行持久戰時，才可能繞開城池作戰。