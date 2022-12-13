外國網友近日發文，表示自己的爸爸外遇後，和小三生了2個孩子，小三卻在1年後不幸過世，為了讓那2個孩子有母親，爸爸竟回過頭來要求媽媽，要她成為孩子們的繼母，媽媽拒絕後反而遭爸爸和他的親戚責怪，讓PO主覺得很傻眼。

根據《Boredpanda》報導，外國一名網友在論壇《Reddit》發文透露，父母結婚後生了哥哥和她，後來爸爸發生婚外情，夫妻2人只好離婚，爸爸和小三生了2個小孩艾莉（Ellie）和湯米（Tommy），對方卻在湯米出生1年後就不幸過世，2個孩子由爸爸和他的家人共同撫養，試圖彌補他們失去母親的遺憾。

然而爸爸曾多次要求媽媽，將小三生的2個小孩納入生活，成為他們的繼母，但媽媽始終沒有答應。隨著艾莉和湯米逐漸長大，開始流露出沒有媽媽的負面情緒，甚至會忌妒PO主和她的哥哥，當得知PO主媽媽要帶他們出去度假時，甚至還想跟去，並希望他們能一起分享媽媽。

爸爸的親戚曾經詢問PO主，是不是因為她和哥哥不願意敞開心扉，才會讓媽媽一直拒絕接受艾莉和湯米，PO主生氣反駁，認為對方又不是媽媽的親生孩子，憑什麼要她無條件接受、照顧對方，親戚不以為然，指責他們明知道2個小孩渴望得到媽媽關懷，卻不願出手幫忙，讓她忍不住回嗆：「爸爸在搞外遇、讓小三懷孕的時候，就應該料想到這點，怎麼事到如今回過頭來怪前妻？」

文章曝光以後，很多網友都力挺PO主媽媽，紛紛留言，「這2個孩子需要知道，他們的媽媽是家庭破壞者，而他們的爸爸是個騙子」、「如果你爸爸這麼渴望孩子有媽媽，那他應該另外娶個老婆」、「你媽媽對那些孩子完全沒有責任」。