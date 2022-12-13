最近大陸一場婚禮上，出現一名身材健壯的伴娘，她穿著露肩禮服，露出大塊飽滿的肌肉，讓現場賓客都震驚不已，紛紛上前找她拍照，伴郎也忍不住笑說，伴娘讓自己壓力很大，影片曝光後，在網路上也引發熱議。

根據《頭條新聞》報導，浙江湖州一對新人舉辦婚禮，新娘請來好友擔任伴娘，她穿著露肩禮服，底下的「好身材」一覽無遺，讓眾人全都看呆了，只見這位伴娘擁有健碩的體型與飽滿的肌肉，背也相當厚實，在婚禮現場格外引人注目。

這位伴娘名叫佳佳，受訪時她透露自己是一名職業健美運動員，已經健身長達2年半，婚禮當天不少賓客看到她，都笑著調侃：「怎麼伴娘的塊頭比新郎還有伴郎大。」就連伴郎都直呼自己「壓力山大」，除此之外還有不少賓客來找她合照，讓佳佳感到驚訝又害羞；她還表示，隨著大家的健康意識抬升，有越來越多女性接觸重訓，她從小喜歡的小眾審美能被大家接受，讓她非常開心。

影片曝光後，許多網友看到佳佳的身材都震驚不已，雖然還是有出現部分負面聲音，但大多數人都力挺佳佳，紛紛留言，「她這背很多男生都做不到，厲害了」、「女生練到這樣，真厲害」、「健身房女神」、「伴娘：我看今天誰敢鬧新娘」、「健身2年半，就能練成這樣！這就是天賦吧」。