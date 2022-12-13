美國一名女子精心打扮後到迪士尼樂園玩耍，未料竟因為穿得太火辣，而被工作人員攔下，要求她換上寬鬆的T恤，才能繼續再園區內遊玩，女子雖然因此獲得一件免費的T恤，但不合理的要求還是讓她感到傻眼不已。

根據《每日郵報》報導，美國20歲女子葛蕾姆（Jordyn Graime）到位於佛州奧蘭多的迪士尼樂園遊玩時，因為穿著不符合規定而被迫換裝，從她分享的影片中可以看到，葛蕾姆原本穿著一件細肩帶藍色低胸小背心，轉過身後還可以看到鏤空的背部設計，似乎因為太過火辣，而被工作人員認為違反規定，要求她立刻把衣服換掉。

後來迪士尼樂園送給她一件要價19.99美金（約新台幣614元）的黃色T恤，她換上以後才可以繼續在樂園中遊玩，原本的精心打扮全都因此白費，讓葛蕾姆有些不愉快，在TikTok上忍不住調侃，「我猜迪士尼不喜歡看到背。」

事實上，迪士尼樂園在官網上有明文建議遊客，不要穿著太過寬鬆或容易被撕破的衣服，另外因為大部分來遊玩的都是家庭居多，所以也應盡量避免暴露過多皮膚的服裝，迪士尼也保留拒絕接待不適當服裝遊客的權力。

但因為穿著太過火辣，迪士尼樂園就會贈送免費T恤，要求對方換上的消息在TikTok廣為流傳，不少網紅都嘗試挑戰，想要藉機拿掉免費T恤，似乎是因為這樣的人變多了，後來迪士尼不再送衣服，而是要求遊客自行付錢購買。外國女子海倫（Heleni）就曾因此穿著比基尼到迪士尼樂園，未料在入口處就被攔下，要求她換好衣服才能入園。