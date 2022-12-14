澳洲新南威爾斯州近日連日下雨，導致當地河水暴漲引發洪災，一對夫妻發現自家泳池竟被成千上萬隻的青蛙霸佔，游泳池宛如繁殖地，不少青蛙生出一堆蝌蚪，夫妻倆不堪其擾，就算每天撈出青蛙帶到河邊放生，還是有不少青蛙會跳回來。

Post floods :Anyone ever built a frog exclusion fence .. ideas welcome , not recipes 😀 pic.twitter.com/mYw7hYRZvr — Roy Hamilton (@bogandillan) December 11, 2022

根據《奇摩新聞》報導，新南威爾斯州沃加沃加地區近日受大雨影響，導致當地出現洪水，洪災問題持續將近1個月，使不少昆蟲、動物流離失所，漢密爾頓（Roy Hamilton）和妻子發現，數以萬計的青蛙竟逃到他們家的游泳池，還生了一大堆蝌蚪。

漢密爾頓將自家泳池畫面拍下，只見裡面全是活生生的青蛙，讓人看了頭皮發麻，漢米爾頓崩潰地說，他每天都會撈出青蛙，再送到附近河邊放生，但青蛙還是不斷跑跳回來，「我只想知道自從洪水爆發後，是否還有其他住戶也有相同困擾」。

兩棲動物生物學家羅利（Jodi Rowley）提到，青蛙品種應該是西部班卓蛙（western banjo frog），「青蛙繁殖季節又剛好遇洪水，當地環境潮溼，有助於牠們大量生產，而游泳池裡有很多水，使牠們不用擔心乾涸問題，因此全都跳了過來」，不過泳池大多都含有氯，青蛙又是用皮膚呼吸，泳池水恐怕會使牠們生病或喪命。