英國利物浦一名男子在酒吧附近，看見一名喝醉的女性，上前邀請女方一起共度春宵，沒想到被拒絕後，他竟跟著對方回飯店，還大剌剌地直接進到女方房間，這時他才發現女子意識清醒，而且還是一名臥底記者，正在實測女性夜間外出遭性騷擾的狀況。

'I pretended to be drunk and a man followed me back to my hotel room'

https://t.co/NKNbAIN10x — BLV Law (@blvlaw) December 12, 2022

根據《每日郵報》報導，佛林（Ellie Flynn）假裝喝醉坐在酒吧外欄杆，突然一名陌生男子靠近，並喊「親愛的，跟我回家吧！我們去旅館。」佛林馬上拒絕並離開，男子卻跟上來說「我喜歡妳」，還一路緊跟，就算被回絕多次依舊不放棄，跟著佛林進到她訂的飯店房間，期間經過飯店警衛及工作人員，男子都未因害怕而打消念頭。

男子與佛林進到房間後，隨後坐到床上準備拖鞋，佛林馬上恢復精神，嚴厲地詢問「我沒給你任何暗示，要你跟我來到飯店，為何你卻跟著我進來？」男子當下非常驚訝，辯稱他們是一起的，佛林搖頭否定並要求男子離開，幸好對方並未賴著不走，但離開前他就還想轉身索吻，讓佛林非常傻眼，也曝光整段過程。

佛林提到，她試圖瞭解女性夜間外出時，可能會遇到哪些性騷擾問題，因此到利物浦及倫敦市中心親身實測，當時她在身上裝設攝影機，飯店房間內也有架設監視器，還安排保鑣在浴室待命，雖然保護措施做得很齊全，而且過去也有不少做臥底的經驗，但被陌生男子尾隨，尤其在密閉空間對質時，她依舊感到非常緊張害怕。

佛林在紀錄片中提及，國際民調公司「輿觀」（YouGov）曾做過調查，發現英國高達1/4女性曾在夜間外出時被跟蹤，另外根據聯合國婦女署英國分部2021年3月數據顯示，高達71%女性曾在公共場所，經歷不同形式的性騷擾，佛林提到「這次實驗只是我個人經驗，但卻也指出，女性生活在時常需擔心自己安危的恐懼中。」

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