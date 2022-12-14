同卵雙胞胎有一樣的染色體和基因遺傳物質，不只性別相同，就連外貌也長得一樣，讓人難以辨認。外國一名男大生認識了一對同卵雙胞胎，並喜歡上其中一人，告白時卻不小心搞錯對象，導致不可挽回的悲慘結局。

根據《鏡報》報導，外國一名男大生在論壇《Reddit》發文，他表示在認識同卵雙胞胎安娜（Anna）和貝蒂（Betty）後，經過一段時間的相處，發覺自己喜歡上安娜，因為彼此有很多相似之處，2人的關係也越來越親密，同時他和貝蒂仍維持良好的朋友關係。

後來安娜似乎接受到他的暗示，趁著朋友聚會時，把他約到角落，並告訴他：「我有點喜歡你」，PO主感到開心又緊張，於是希望對方給他一點考慮時間，並承諾會盡快給予答覆。隔天PO主鼓起勇氣，詢問安娜願不願意當他的女朋友，安娜異常興奮，驚喜地說：「我也喜歡你！」PO主雖然覺得有點奇怪，但還是和對方確立了男女朋友的關係。

豈料不久後他就收到安娜的訊息，內容寫道：「貝蒂跟我說你們在約會，你為什麼要這樣對我？我才剛約你出去！」PO主困惑不已，詢問：「什麼意思？我不是今天早上跟你說我喜歡妳了？」安娜憤怒回答：「所以你喜歡我跟她？但你跟她已經是情侶了，我告訴貝蒂你是個騙子，慢慢和她解釋吧！」隨後就不再聽PO主的任何解釋，他也終於明白，原來自己告白的時候認錯人了，才會把浪漫的愛情故事變成悲劇。

文章一出立刻引發熱議，網友紛紛留言安慰，「這真的不是任何人的錯，希望她們能明白這一點」、「我敢肯定她們跟你一樣困惑，並且為此感到很沮喪」、「讓她們明白這只是一個無心之過，試圖修復你們的友情，如果成功了，幾年以後你們都會把它當成無關緊要的趣事」。