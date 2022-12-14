「我選擇集體火化！」媽媽在琵琵（化名）過世一年後，依然陷在傷痛中，我有點意外媽媽的這個決定，因為大半深情的主人是選擇個別火化，「我沒辦法承受看到牠的骨灰或任何東西！」她說。我大概可以理解那種離世寶貝的東西或照片一看就心痛的感覺，媽媽自覺對牠有虧欠，希望把自己的歉意傳達給琵琵知道，於是來預約溝通。

虧欠來自於，媽媽知道琵琵是一隻患有口炎的愛滋貓，需要醫生治療，但是琵琵卻非常抗拒，連結紮要拆線，醫生都無法進行，更不要說拿回來的藥，琵琵完全拒吃。媽媽掙扎很多回，最後選擇順從牠，但琵琵走後，媽媽心中總是想著「如果當時自己能強迫牠看病吃藥，會不會好一點？」

收養的這3年來，眼看著琵琵因為嘴巴痛，吃東西都只能用吞的，想得到媽媽拍屁屁的關注，但媽媽一看到牠亂尿尿就失去耐性，再加上後續又收養了三隻浪貓，「很多時候，我忽略了牠對我的愛。」一想到琵琵不舒服時，只能乖乖躲到櫃子睡覺，媽媽就心疼不已。

就像當年相遇在草地上，媽媽也是心疼牠老是被其他浪貓驅趕，甚至餓到吃草，因此餵養三個月後終於不捨而收編。只是現在每次走過那片草地，景物依舊，琵琵已不在。但琵琵聽到媽媽這樣說，卻不小心偷笑了出來。「不是餓到吃草啦，常常很餓沒錯，但草草是琵琵不舒服的藥藥呀！琵琵是在吃天然的草藥欸。」

原來琵琵也認為天然欸尚好，難怪那麼抗拒看醫生，不過可能長年口炎疼痛，已經習慣不太張口，「我習慣嘴巴張的小小的，阿姨，這樣你可以聽到我說話嗎？」我擔心是不是琵琵嘴巴還痛痛？趕快再幫媽媽追問一句。「不痛了啦，但我怕張嘴臭臭，嚇到阿姨。」是貼心還是多年口炎，讓琵琵連口水都是黏黏的，影響了牠的自信。

我趕緊安慰琵琵，說媽媽誇牠生前就是個小美女，琵琵說「真的嗎？媽媽有覺得我是小美女嗎？我以為媽媽沒有發現琵琵自己有獨特的美呢！」、「我很幸運哦，媽媽都不會強迫我去看醫生。」這句話應該有安慰到一直自責的媽媽吧。

但媽媽還是覺得，自己應該要再對琵琵有耐心一點，想到以前老是會在琵琵想撒嬌時，使眼色要牠別過來，在牠走後媽媽才發現，自己原來好愛牠，「琵琵，媽媽沒有討厭你哦。」琵琵說「我也是走過江湖的，會看臉色啦！媽媽包吃包住，使一個眼色要我別過去時，我都懂啦！」話雖這樣說，但知道媽媽不是討厭自己才失去耐性，琵琵也鬆了一口氣，「我一度以為自己太貪心，要得太多」、「現在聽到媽媽這樣說，我可以沒有遺憾的到下一站去了。」。