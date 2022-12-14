歷史上許多開國皇帝都有一個共同點，在上位之後不是排除異己，就是圍剿功臣，其中明朝的開國皇帝朱元璋，就是在坐上皇位以後，開始藉機殺伐功臣，而且是整個家族都受到牽連，光洪武四大案就屠殺數萬人，除此之外「蒲氏」家族受到朱元璋的特殊對待，竟下令其後代永世必須為奴，不得入仕籍。

根據陸媒報導，朱元璋這麼痛恨蒲氏的原因，可以追溯回南宋時期，一名叫做蒲壽庚的商人是福建泉州地區的大富豪，當時海盜猖獗，於是他和哥哥自組船隊，擊退海盜，保障商路暢通，宋朝政府得知後，招撫蒲壽庚家族，同時授官福建安撫沿海制置使，承認他們在當地的勢力。

1276年北方動亂，元軍攻破南宋臨安，皇帝宋恭宗被俘虜，忠臣張世傑、文天祥等人連立2名小皇帝，試圖在泉州復國，希望藉由蒲壽庚的勢力對抗元軍，未料此時他早已投降通敵，後來張世傑想向他借船被拒，於是抄沒他的財產，蒲壽庚一氣之下竟對南宋貴族與皇族大開殺戒，還一路追殺皇帝端宗和末帝。

1279年大宋王朝正式滅亡，蒲壽庚對元朝有功，自然收到不少封賞，一路官升至福建行省中書左丞，聲名顯赫，待86歲過世後，他的子孫也同樣受到不薄的待遇，一直到元朝滅亡，蒲壽庚家族一直獨自掌控海上貿易。

後來朱元璋登基建立明朝，因為對支持蒙古的蒲氏非常厭惡，不想讓他們靠背叛國家的行為繼續享受榮華富貴，再加上蒲氏家族在泉州的聲勢、財富都過於顯赫，讓朱元璋感受到威脅，因此下令蒲氏後代的女性永世為娼，男性則永世為奴，不得入仕籍。