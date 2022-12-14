盜墓小說《鬼吹燈》曾以精絕古城為主題，描述考古團隊的挖掘奇事，而書中提到的精絕古城其實真實存在。大陸新疆發現漢代西域的精絕國古城，亦即尼雅遺址，詭異的是，繁華的古城卻一夕消失，有歷史教授推測，可能是當地水源不足，精絕國居民才選擇撤離，此外遺址還出土蜀錦護膊，顯示漢朝與西域早有接觸。

新疆維吾爾自治區民豐縣在1901年出土尼雅遺址，也就是漢晉西域三十六國之一的精絕國古城，是個典型的綠洲小國，根據《漢書．西域傳》記載，精絕國都城距離長安8820里，人口約3360人、軍隊500人，位於崑崙山下，但之後卻突然消失，400年後玄奘前往印度路過精絕國遺址，曾在《大唐西域記》提到，當地已變成一片廢墟沙漠，杳無人煙。

尼雅遺址出土古人生活所需的石器、陶器、骨角器等工具，以及食物殘渣、植物種子等，另外還有房屋基址、墓葬等遺跡，在1995年10月，考古學團隊在一座雙人合葬墓中，出土一件蜀錦護膊，上有繡有「五星出東方利中國」的字樣，可知當時東西方文化早有交流，尼雅遺址對西域史、絲綢之路史等都具重要意義。

四川大學考古文博學院教授齊東方在《國寶大會》提到，不少人認為，精絕國因戰爭而消失，但若是戰爭造成，遺址中應該會發現箭頭、殘損兵器或被火燒過的痕跡，但卻都未發現，推測當時的人倚靠尼雅河生活，而該河的水源是崑崙山的雪水，天氣不熱時，融化的雪水較少，流不到河的盡頭，精絕國正好位於河流最尾端，可能某幾年水不夠用，居民才會計畫性撤離。