大部分的人都很害怕蛇，一看到就會逃得遠遠的，但其實這些蛇也非常害怕人類。近日一段影片在網路上流傳，一條豬鼻蛇原本在地上爬行，突然被人伸手一碰，牠就立刻吐舌翻肚，發揮最精湛的裝死演技，網友們看到以後全都笑翻了，紛紛稱讚牠是「演技之王」。

根據《NDTV》報導，外國一名網友在論壇《Reddit》分享一段逗趣影片，只見畫面中有一條豬鼻蛇，原本緩慢地在地上爬行，突然被人類伸手一摸，牠立刻張大嘴巴、僵硬翻肚，舌頭還掛在嘴巴外面，努力「裝死」想要躲避威脅。網友們看到影片都覺得非常搞笑，紛紛戲稱牠是「演技之王」，根本是蛇界裡的最佳「戲精」。

據了解，豬鼻蛇受到威脅時，會把頸部壓得扁平、張開皮摺，並揚起頭部發出嘶嘶聲響，採取類似眼鏡蛇的自衛模式，還會作勢要咬對方攻擊，但實際上並不會真的咬到對方；如果這個姿態無法把敵人嚇退的話，豬鼻蛇就會採取更極端的方式，直接上演假死的戲碼來欺騙對方。

不過有很多人不能理解豬鼻蛇為何要假死，「我到現在都想不明白牠裝死有什麼意義？如果我想殺了你再把你吃掉，而你突然死在我面前，這不是更方便我跳過殺死你的步驟，直接進入到享用美食的階段嗎？」對此《Discovery雜誌》指出，假死其實是很多生物會使用的防禦手段，因為對許多獵食者來說，活生生的獵物更吸引牠們的注意。