捕魚竟有意外收穫！馬來西亞一名漁民在河中設置誘餌想要捕鯰魚，未料隔天沒捕到鯰魚，反而釣到一隻重達200公斤的大鱷魚，漁民興奮地把牠載回村莊內宰殺，最終以一公斤40令吉（約新台幣276元）的價格售出鱷魚肉。

根據《詩華日報》報導，馬來西亞一名漁民在本月13日到峇南河弄巴乃水域設置誘餌想要捕鯰魚，豈料隔天再次前往現場查看，發現上鉤的竟是一隻重達200公斤的大鱷魚，雖然沒有釣到預期中的鯰魚，但鱷魚也算是不錯的收穫，於是他和友人將鱷魚五花大綁，用漁船載回村莊內宰殺，最終以每公斤40令吉的價格出售鱷魚肉。

據了解，這已經是這名漁民第二次釣到鱷魚，上一次發生在今年10月，也是一隻約200公斤的鱷魚準備偷吃魚餌，卻被漁民用來釣鯰魚的魚鉤所傷，最後不幸死亡，屍體漂浮在水面上。

報導也提到，峇南杜多河和瑪納瓦一帶水域，因為目前船隻航行，所以逐漸變成鱷魚的主要繁殖、棲息地，在下游區經常能看到鱷魚出沒，尤其是在晚上，如果在河面上看到紅色的眼睛，就代表鱷魚現蹤了。

過去澳洲也有一名男子在釣魚釣到鱷魚，原本他還以為是大魚上鉤，興奮地拉起魚線，結果映入眼簾的卻是一隻長達3公尺的鱷魚，讓他頓時嚇一大跳，還一度踩到皮帶差點滑入水中，最後和鱷魚激戰1小時後以失敗告終，魚線不堪負荷斷裂，鱷魚也逃回水裡。