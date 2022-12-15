七竅生煙是形容一個人氣憤到了極點，不過近日卻有外國網友在森林內遇到一隻狂暴的公鹿，頭頂不斷冒出陣陣白煙，加上頻頻跺腳，看起來火氣不小，讓眾人看了打趣笑說「氣到頭頂冒煙原來是真的」。

原PO近日在臉書上傳一段影片，拍攝地點位在一處森林內，畫面中可見，一隻白尾公鹿遠遠盯著他們，雄糾糾的鹿角看起來十分霸氣，不過對於人類闖入自己的地盤，牠似乎很不滿，前腳不斷跺地警告。就在雙方僵持約莫半分鐘左右，公鹿頭頂突然冒出陣陣V字白煙，搭配清晰的噴氣聲頻頻威嚇，眼見人類沒反應，就頭也不回地跑進森林深處。

這段公鹿「氣炸」的影片曝光後在網路上不斷瘋傳，吸引逾600萬次觀看，網友們紛紛留言直呼「牠正在向你挑戰」、「好險牠最後離開了」、「這畫面太不可思議了，尤其那隻鹿發出的聲音太酷了」。

不過也有獵人指出，公鹿氣到頭頂冒煙的模樣，實際上是從鼻子噴出的氣息，只是剛好在背光的樹叢間，看起來才會格外顯眼，然而正常情況下，鹿看到人類會默不作聲地快速離去，這樣的情況相當罕見。