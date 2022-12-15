若看到寵物突然不動，主人都會擔心恐出事了。大陸一名男子飼養一條鰻魚，某天發現鰻魚竟沉在水缸底，一動也不動，就算去推牠也沒反應，讓男子看了非常憂心，嘗試丟入鰻魚最愛吃的泥鰍，未料牠竟然秒復活，將獵物一口吃進嘴裡。

綜合陸媒報導，瀋陽一名飼主養了不少魚作為寵物觀賞，先前發現水缸裡的鰻魚突然不動，沉在底部，飼主認為凶多吉少，擔心鰻魚可能已喪命，嚇得趕緊拿木棍去輕推鰻魚，但牠依舊沒有任何動靜，身體還隨水流移動。

飼主最後嘗試用食物誘惑，將鰻魚平時最愛吃的活泥鰍丟入水缸，但鰻魚依舊沒有反應，直到泥鰍靠近鰻魚的嘴巴後，鰻魚像是突然「還魂」一樣，以迅雷不及掩耳的速度吃下泥鰍，飼主也被這景象嚇到，將影片分享至網路，引發熱烈討論。

許多網友表示，「我真的以為鰻魚死了，沒想到牠們其實只是在裝死」、「鰻魚心想：我只是懶得動而已，你們就以為我死了啊」、「鰻魚像極了放假躺在家裡的我」、「鰻魚：我只是在思考鰻生，突然就有泥鰍鑽進我嘴裡」。

鰻魚確實會裝死，根據釣魚網站《BadAngling》介紹，鰻魚離開水後，依舊可以存活數小時，牠們甚至還會裝死，有些新手釣客不了解就可能被騙，將戰利品隨意擺放，鰻魚很有可能會趁機溜走。