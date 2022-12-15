明朝航海家鄭和為穩定朝貢體制及貿易，在西元1405年率船隊下西洋，從南京出發，最遠抵達東非沿岸，是古代中國規模最大、航行時間最長的海上航行，鄭和還繪製航海圖集，標註30多個國家、530多個地名，是世界上現存最早的航海圖集。

鄭和率領船隊前往西洋，從西元1405至1431年共出使7次，目的是為了穩定朝貢體制，冊封各國，使各國遣使來明朝進貢，有助於建立明成祖的威儀，再來就是貿易方面，船隊帶著大量錢幣、絲帛、瓷器，用於採購海外的香料、寶石、異獸等供奉皇室。

根據大陸電視節目《國寶大會》介紹，鄭和下西洋是古代中國規模最大、船隻和海員數量最多、航行時間最長的海上航行，當時還繪製《鄭和航海圖》，是世界上現存最早的航海圖集，也是研究明朝航海路線的重要資料，全圖起點是南京，最遠至東非沿岸，繪製並標註約30個國家、530多個地名，還標示導航技術的牽星方向、航道遠近、有無淺灘或暗礁等資訊。

航海圖標註的「榜葛剌」，指的是現今孟加拉，「錫蘭山」則是斯里蘭卡；忽魯謨斯為伊朗的霍爾木茲；「滿剌加」是現今的馬來西亞麻六甲，目前麻六甲州三寶山還有鄭和井及其雕像，鄭和當時前往他國進行交流、傳授技術，還帶著瓷器與絲綢做外交，如今過了幾百年，當地人在重要節日依舊會祭祀鄭和。