保持良好的衛生習慣可以給別人留下好印象。外國一名女子在交友軟體認識一名男子，2人很快就開始曖昧，甚至打算約出來見面，未料男方傳的一張照片，無意間露出他內褲上的黃色汙漬，女子看到以後一秒「滅火」，嚇得捏造出許多荒謬的謊言，只為了盡快逃離這段關係。

🔔 | Woman cancels Tinder date after spotting gross detail in saucy picture https://t.co/mWGjdsGPzb pic.twitter.com/i8kEmHI1AN — LADbible News (@LADbibleUKNews) December 13, 2022

根據《每日星報》報導，30歲女子蘇珊（Susanne Norris）在交友軟體認識一名男子，2人相談甚歡，很快就開始曖昧，還約好周末要在蘇珊家見面，在這場約會以前，蘇珊和男子持續在網路上聊天，並分享給對方一些有趣的日常生活，未料一張照片卻毀了蘇珊對於男子的印象。

只見男子發來一張上廁所時拍的照片，畫面中只有他的雙腳入鏡，以及一條脫到腳踝處的灰色內褲，然而仔細看就會發現，內褲內部中間有明顯的黃色汙漬，疑似是如廁後沒清潔乾淨所造成。

蘇珊發現那塊內褲上的黃漬後，熱情瞬間被澆滅，「我很震驚，也感到很噁心。」隨後她立刻和對方取消約會，但她並不想讓男子傷心，於是編出很多荒謬的藉口，從自己生了重病，到「我住在紙箱裡，晚上會變成像史瑞克的食人魔」，希望對方可以打消對自己的興趣。

不過男子不相信，堅持要聽實話，蘇珊在無奈之下只好坦承，她因為看到內褲上的黃漬而不想和對方約會，還說：「我不想教人如何擦屁股。」男子雖然想要解釋那只是一塊汗漬，但蘇珊完全聽不進去，這段感情也已經無法挽救。