日本栃木縣著名的「殺生石」因為恐怖怪談聞名，今年3月發現石頭碎成兩半、上頭的封印繩斷裂，讓不少人感到毛骨悚然，沒想到官方更證實，本月初現場發現8具野豬死屍橫躺在地，情況十分罕見。

綜合日媒報導，殺生石的管轄單位「日光國立公園」證實，工作人員7日在殺生石周邊發現8具野豬屍體，且都橫躺在石頭的右後側位置。由於過去看到的頂多是狐狸或浣熊的屍體，但這次卻發現體型較大且數量較多的野豬橫屍此地，讓園方直呼不尋常。

對此，相關人員推測，由於殺生石位處火山口附近，當地火山釋放出具有毒性的硫化氫，加上氣體比空氣重而沉積在下層，導致動物容易吸入過量毒氣而死亡。基於安全考量，園方也呼籲民眾不要任意跨越圍欄入內。

關於殺生石，日本民間流傳不少怪談，傳說「白面金毛九尾狐」多次幻化成傾國傾城的美人誘惑君王，因為敗壞朝政、禍國殃民而惡名昭彰，後來被陰陽師識破後，天皇憤而派人將其殺死。不過妖狐的野心和怨念難以消散，便寄生在火山口附近的石頭上（即「殺生石」），繼續毒害附近的人畜，1957年殺生石還被指定為古蹟。

不過今年3月，殺生石無預警碎成兩半，搞得附近居民人心惶惶，更有人稱「九尾狐封印已破」、「傾國妖狐的封印解開了，是不吉利的徵兆」。對此，園方回應「我們認為這只是一種自然現象，但民眾能因此發揮想像力也很不錯」。