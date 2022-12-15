狗狗是人類最忠誠的伙伴！墨西哥一名84歲老翁離家外出散步，卻不小心迷路再也沒有回家，警方接獲通報後緊急出動搜救人員，但找了一個禮拜都沒找到老翁，最後只好求助老翁的愛犬，沒想到奇蹟真的發生，狗狗帶著搜救人員穿越沙漠，順利找到失蹤已久的老翁。

根據《每日郵報》報導，84歲老翁羅梅羅（Gregorio Romero）11月27日從位於索諾拉州（Sonora State）莫克提蘇馬（Moctezuma）的家外出散步，卻因為迷路再也沒有返家，由於羅梅羅平時很喜歡到附近的村莊串門子，好幾天都不回家，所以一開始親戚們沒有太過在意，直到4天後依舊不見羅梅羅的身影，才終於打電話報警。

羅梅羅的姪女透露，老翁有時候會失憶，讓她感到非常擔心，然而一個禮拜過去了，不但警方沒有找到他，他也沒有自己回家，在無可奈何的情況下，警方只好求助於羅梅羅的愛犬帕洛莫（El Palomo），這隻2歲的狗狗帶搜救人員越過山丘、小徑和峽谷，最終在索諾拉沙漠（Sonora Desert）、距離老翁家1.9英里（約3公里）遠的地方找到他。

羅梅羅被發現的時候十分虛弱、嚴重脫水，所幸還有生命跡象，搜救人員急忙將他送往醫院，在經過2天治療後恢復健康。警方表示，在羅梅羅住院期間，忠心耿耿的帕洛莫仍守在醫院外面，等待心愛的主人康復，並笑說：「12月6日羅梅羅外出曬太陽時，他忠實的朋友也坐在附近保護他。」對於這起案件，警方將一切歸功於帕洛莫，「多虧有帕洛莫帶領我們找到羅梅羅，寵物無條件的愛讓這名老翁得以與家人團聚。」