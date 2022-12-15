智利北部一座海拔高度1.8萬英呎（約5490公尺）的火山，本月10日噴發，當時一名登山嚮導剛好帶隊徒步行經火山口，只見眼前的火山灰不斷噴發，猶如世界末日般的景象讓一行人倉皇奔逃，嚮導也拿出手機錄下生死瞬間，向父母做出最後告別，所幸眾人花了40分鐘終於順利下山，結束一場虛驚。

綜合外媒報導，擁有17年豐富導遊經驗的51歲嚮導匿名表示，當地時間10日中午12時30分左右，拉斯卡火山（Lascar volcano）突然噴發，當時他帶著4位法國人沿著安地斯山脈徒步健行，不料行經火山口附近時，巨大成團的火山灰不斷竄向天際，讓在場所有人既震撼又驚訝，影片除了近距離拍下火山灰不斷冒出的駭人景象，也拍到一旁登山隊員踉蹌逃生的驚險畫面。

根據影片顯示，嚮導在倉皇跑下山坡的同時，也錄下最後告別，內容提到「火山爆發了，我在火山口的邊緣。Andrés，兄弟！我非常愛你。我必須盡快下山…媽媽、爸爸，還有每個人…我都愛你們！」眾人最後花了40分鐘才順利下山，抵達安全的地方避難。經此一事，嚮導樂觀表示，這是個不可思議的經驗，對他的導遊事業相當有幫助。

智利官員指出，這次火山爆發沒有任何人受傷，目前政府已將拉斯卡火山的警報從綠色提升至黃色等級，當地進入緊急狀態，有關當局也開始宣導安全避難措施，避免火山再次無預警噴發時，周邊居民能妥善應對。