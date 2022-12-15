白娘子現身？美國佛州一名屋主近日發現，後院出現身長9英尺（2.74公尺）的蟒蛇，體色呈現白色，嚇得趕緊聯繫爬行動物專家，而專家看了也非常驚訝，直呼這一條蟒蛇確實很大，推測牠應該有人飼養，可能是意外脫逃或遭人遺棄。

根據《福斯新聞》報導，佛州那不勒斯一名屋主在自家院子，看到一條白色巨蟒，立即聯繫爬行動物專家瑞特（Rhett Stanberry）和他的妻子泰勒（Taylor），起初他們以為只是普通體型的蛇，豈料到了現場也被嚇到，蟒蛇體型非常大，而且全身呈現白色，瑞特還直呼「這是我目前見過最胖的蟒蛇」。

瑞特進一步提到，這是一條患白化症的蟒蛇，居住在佛州都會知道，當地的蛇多為棕色和棕褐色，白色非常罕見，夫妻倆順利將蟒蛇裝進麻布袋中，目前先將蛇帶回他們的收容中心。經過測量後得知，這條白蛇長9英尺（2.74公尺）、重52磅（約23.5公斤），他們在臉書分享白蛇照，獲得千人按讚。

瑞特認為，這一條白蛇原本應該有人飼養，飼主可能認為牠長得大太，因此將蟒蛇隨意放生，或是受到近日颶風伊恩的影響，飼主成了受災戶，面臨洪水暴漲、斷電等問題，最終被迫撤離家園，蟒蛇可能在混亂中意外脫逃，不過患有白化症的動物在野外生存不易，因為牠們顏色明顯，無法偽裝及躲藏，增加被攻擊的風險。