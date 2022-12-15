許多網友使用社群媒體時會套用特效濾鏡，增加可看性，近來抖音（TikTok）流行一款「透明濾鏡」（invisible filter），能透過演算法將畫面中的人物皮膚變成透明，讓不少妹子趨之若鶩，在網路上掀起一股裸體挑戰。不料近日卻有神人研發出破解方法，能夠將用戶的身形一覽無遺。

綜合外媒報導，抖音近日新增一款透明濾鏡，用戶只要套用特效後，裸露在外的皮膚就會變成透明的，讓用戶在畫面中猶如「隱形人」。濾鏡一推出後隨即引起廣大迴響，網路上也掀起一股名為「Invisible Body Challenge」的挑戰熱潮，許多身材姣好的網紅也紛紛拍攝自己穿著清涼的畫面，鏡頭前即便沒有裸露皮膚，但依舊能看見引人遐想的身材曲線。

不過這個看似酷炫的濾鏡卻隱藏著暴露危機，有神人經實驗後發現，只要將影片放到後製軟體，接著調整影片亮度、色溫、飽和度等，就可以看到特效下的身形，甚至連重點部位也一清二楚。

報導指出，有不肖人士看準這個趨勢，聲稱擁有破解透明濾鏡的軟體，能將影片還原至未套用特效的模樣，引起許多網友爭相下載，實際上卻是用來竊取用戶個資、信用卡、密碼、加密貨幣錢包等。對此，國外通訊委員會提醒，切勿隨意下載不明軟體。