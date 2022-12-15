流放又稱作流刑，是古代一種強迫犯人流亡的刑罰，地點通常是非常偏遠的地方或離島，讓被流放的人難以再回到自己的原居住地或活動之處，而清朝的犯人對於流放地「寧古塔」都望而生畏，寧願被判砍頭死刑，也不想要流放到這裡，究竟寧古塔有多可怕呢？

根據陸媒報導，寧古塔位於現在大陸的黑龍江省牡丹江市，在清朝屬於東北重鎮，設有將軍治所和駐地，然而這裡也是著名的流放地之一，不少犯人或被治罪的官員都十分害怕這裡，寧願被判死刑，也不想被流放到寧古塔，因為這裡不但人跡罕至，氣候環境也十分惡劣，大部分地區都是長年冰封，農作物無法生長。

被流放到寧古塔的詩人吳兆騫曾這樣描述當地，「寧古寒苦天下所無，自春初到四月中旬，大風如雷鳴電擊咫尺皆迷，五月至七月陰雨接連，八月中旬即下大雪，九月初河水盡凍。雪才到地即成堅冰，一望千里皆茫茫白雪。」也因為這樣惡劣的條件，導致寧古塔成為毒蟲猛獸的聚集地，讓人望而生畏。

而且光是走到寧古塔的路程就已經相當艱辛，犯人還必須配戴鐐銬、枷鎖等物，有不少人還沒抵達，就已經死在路上，詩人方拱乾曾說：「人說黃泉路，若到了寧古塔，便有十個黃泉也不怕了！」

如果幸運在路途中生存下來，之後也得面對艱苦的生活，因為發配到寧古塔流放的人，大多還會被處以「世代與披甲人為奴」的刑罰，披甲人即為駐守在寧古塔的士兵，而犯人就是被發配過去當他們的奴婢，常常沒過幾天就被折磨死了。