大陸四川一名駕駛先前載朋友上山，當天天氣風雨交加，開到一半遇到一匹馬，擋在路上不肯離開，眼看雨勢不小，他們決定待在原地等待，過了20分鐘後馬才願意放行，一行人開了一段路後，才發現前面有小坍方，直呼馬救了他們一命。

根據《星視頻》報導，四川一名駕駛先前晚上載朋友出門，行駛於甘孜的山路，沒想到路上竟出現一匹馬，站在路中央不肯離開，他們本來打算繞過牠，但馬卻跟著車頭轉換方向，似乎不想讓他們離開，駕駛覺得有些不安心，隨後打電話向家中長輩報備。

駕駛表示，長輩認為當天天氣不佳，不如就待在原地等候，他們等了20分鐘左右，嘗試往前開看看，神奇的是，馬竟然不再擋路，但一行人開了不久後，發現前方的道路竟有小坍方，導致3輛車跌進一旁的水溝裡，讓他們直呼「馬救了我們」。

影片曝光後，引發網友熱議，紛紛表示「他們前世積了不少功德，才換來神靈的庇佑」、「萬物皆有靈，珍惜每個生命」、「動物攔路，必有緣由」、「大半夜的路上突然出現一匹馬，肯定不簡單，大概是神明的化身吧」、「可能是山神派來的馬」。