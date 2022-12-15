外國一名攝影師經常探訪各地豪宅，日前他在美國東北部發現一棟廢棄豪宅，裝潢十分豪華貴氣，而且神奇的是，儘管屋主一家如今已經搬離，但裡面依舊留有許多名牌用品，甚至連2輛賓士車都停放在車庫中。

根據《鏡報》報導，34歲攝影師傑瑞米（Jeremy）經常到各地豪宅探險，並分享到社群網站上。近日他在美國東北部發現一棟廢棄豪宅，內部裝潢十分豪華，而且屋內還留有許多奢侈品，像是香奈兒包包，以及法國品牌Christian Louboutin的鞋子，甚至還停放著2輛賓士車。

傑瑞米透露房子的前屋主是一名外科醫生，他在2006年蓋了這棟三層樓高的豪宅，屋內有多達13間浴室，還有電梯、室內游泳池和像是圖書館一樣的書房，不過由於許久沒有人使用，空氣中散發著一股霉味，甚至有老鼠的屍臭味，有些房間則有刺鼻的香水和肥皂氣味。

2016年，前屋主帶著15歲兒子搭飛機出差時，不幸遇上失事事故身亡，留下他的妻子和另外3名孩子，不過因為前屋主在去世前2個月就沒有支付壽險保費，導致家裡經濟頓時出現大洞，除此之外這家人還積欠800萬英鎊（約新台幣3億），每個月的房貸就高達5萬英鎊（約新台幣189萬），最終豪宅被銀行沒收。

然而這家人離開時並未帶走任何財產與物品，屋內還留下許多奢侈品，像是香奈兒、愛馬仕的名牌包和Nike的限量鞋款，甚至連賓士車都還停放在車庫裡，就像是這家人只是短暫外出，還會再回來的樣子。許多人看完影片後，也都十分悲傷，且對於滿屋子的奢侈品感到震驚不已。