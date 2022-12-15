古代封建社會，宦官干政的事件不勝枚舉，即便是國力強盛的大唐也存在這樣的問題。公元840年，唐武宗登基為帝，不僅內政上表現出色，對外也即退了回鶻人，保衛邊疆和平穩定，無奈因為操勞過度，稱帝6年後就過勞死。此時，權勢熏天的宦官馬元贄與宰相李德裕，竟打算秘密合謀擁立一位裝瘋賣傻的傀儡皇帝，殊不知對方竟成功逆襲，上位後第一道聖旨就把百官嚇壞了。

根據《搜狐網》報導，這位傀儡皇帝是唐朝第17任皇帝，唐宣宗李忱，原名李怡，母親鄭氏身分卑微，被唐憲宗臨幸後生下他，但因為地位不如人，遭到皇室宗親看不起，加上10歲那年生了一場大病後，行為舉止變得十分反常，還一度被傳出病傻了。也因為如此，導致他的侄子都當過皇帝，自己卻從未達到權力頂峰。

事實上，裝傻是李忱為了能在腥風血雨的皇室中得以倖存的保命符，果然唐武宗去世後，宦官馬元贄與宰相李德裕為了把持朝政，但又沒有正當理由將李家王朝趕下統治舞台，便將目標鎖定在看似癡傻愚昧的李忱身上，並靠著努力成功將他推上帝位成為傀儡皇帝。

眼看李唐王朝就要成為自己的囊中物，馬元贄與李德裕喜不自勝，殊不知李忱上位後，立刻摘掉癡傻的假面具，頒發的第一道聖旨就是廢除李德裕的宰相之位，也罷免了宦官馬元贄的所有職務，此一消息讓百官震驚。處理完兩人之後，李忱開始了勵精圖治的皇帝生涯，不僅削弱宦官的勢力，甚至出兵安定塞北，一度收復丟失多年的河西走廊，讓唐朝後期一度出現「中興」的小康局面。