血氣方剛的男性對於性事難免較難以抗拒，沒想到印度一名父親因為不滿18歲的兒子沉迷看A片，一氣之下揮刀砍斷兒子的手後立即前往警局自首，消息一出隨即掀起熱議，更有網友注意到涉案父親的職業是屠夫，加上醫師指出受害孩子康復機會渺茫，認為男子的專業用錯地方，直呼「有這麼嚴重嗎？」

根據印度媒體報導，45歲的庫雷希（Mohammed Qayyum Qureshi）是一名職業屠夫，與妻子育有4名子女，其中18歲的大兒子哈立德（Khaled）最近沉迷看A片，還為此打工賺錢買了手機，整天看不停，讓庫雷希很頭痛，曾多次警告兒子別再看，但全被當作耳邊風。

近日庫雷希和兒子再次因為此事發生激烈爭吵，庫雷希想搶走兒子的手機，反倒被咬傷手，兒子還負氣離家，直到深夜才返家。隔天一早，兩人又再度為了手機爆發肢體衝突，兒子甚至嗆聲要離家出走，庫雷希一氣之下隨即拿起工作用的屠刀將兒子的右手腕劈斷，接著前往警局自首。

儘管哈立德被砍傷後被送往離家最近的醫院救治，醫師表示雖然無生命危險，「但手被切斷了90％，恢復機會渺茫」。至於庫雷希則因謀殺未遂罪被警方拘留。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言痛批庫雷希的手段太過激烈，「天啊！太狠了吧」、「有這麼嚴重嗎？」、「這下子，一大堆人準備被砍手了」、「想用暴力解決問題，只會產生更多問題」。