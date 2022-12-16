大陸浙江昨（15日）晚間出現一顆巨型火球，從天空穿透雲層直墜而下，在漆黑的夜空中劃出一道耀眼的亮光，被許多民眾的行車紀錄器完整拍下，更有浦江一帶的網友指出，「一陣巨響，連窗戶都震動了！」火球墜地後，有居民證實在住家附近拾獲「隕石碎片」，畫面曝光後引爆熱議。

綜合陸媒報導，浙江杭州、金華、寧波等地民眾15日晚間目擊了疑似隕石墜落的瞬間，一名來自金華浦江的網友指出，巨大的火球墜地後發出極大的爆炸聲響，威力之大，就連家裡的門窗都在震動；其餘當地人也提到「很亮的一個東西飛過去，約莫20多秒才聽到震動的聲音」。

此外，檀溪鎮城頭村一名陳姓村民透露，隕石墜落在城頭村內一戶農家門前的水泥地上，並當場砸出一個6、7公分深的坑，幸好沒有砸傷人；至於隕石大小則相當於一顆鵝蛋，呈現扁狀、黑色且密度較大，約莫7兩（350克）重。

對此，上海市天文學會理事、隕石收藏家張勃表示，從影片上看，它在空中的整個狀態很像火流星，不過民眾發現的石頭還需要進行化驗，才能確定是否為隕石。浙江省氣象學會專家樓茂園也坦言，「目前沒有確切依據，不一定完全是流星，有可能是天外的物體或是人造物體」，唯一可以肯定的是，它穿過大氣層後燃燒才形成了光亮的火球。